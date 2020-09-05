في حضور عمدة القرية.. «كفر الحصة» تكرم طلابها المتفوقين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقام مركز شباب قرية كفر الحصة ببنها احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين من ابناء القرية بشهادتى الثانوية العامة والازهرية بحضور المهندسة غالية السيد رئيس الوحدة المحلية بسندنهور والحاج ماجد عبدالعزيز عمدة القرية وصلاح الدين حميدة رئيس مجلس إدارة مركز الشباب والشيخ سمير السيد امام وخطيب بالاوقاف وعدد من اهالى القرية وتم خلالها تقديم التهنئة للطلاب الاوائل كما تم تسليمهم شهادات تقدير ومبالغ رمزية لتشجيعهم على التفوق وتميزهم العلمى
اوضح رئيس مركز الشباب ان التكريم شمل 20 طالب ثانوى عام و2 ازهرى والـ 5 الأوائل منهم هم «صفا محسن سيف النصر وبسملة شريف محمد غنيم واحمد باسم مختاروعبير احمد سيف النصر وحنان السيد جمعه»
واشار عمدة القرية إلى أنه فخور بأبنائه الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم مقدما لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه في سبيل توفير كل سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم وأعربت المهندسة غالية السيد رئيسة الوحدة المحلية بسندنهور عن سعادتها بهذا الاحتفال الذي يعد بمثابة تكريم وتقدير لابنائنا الطلاب وأن الجائزة الكبرى هي استكمال التفوق الدراسى والتخلق بالأخلاق النبيلة
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