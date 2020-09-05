شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحيتي قرية الدير وقرية النجوع.

وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعدٍ بقرية الدير وقرية النجوع بمساحة 2395 متر، عبارة عن بناء أسوار و«عشش» ومباني بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضي أملاك الدولة دون سند من القانون.

شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ورئيسا القريتين وقسم التنظيم والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة إسنا، والمقدم سعيد الحسيني، نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث ورجال قوات الأمن والحماية المدنية.