شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحا مستقبل وطن يكثفان اللقاءات الجماهيرية لكسب تأييد الناخبين بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العديد من أهالي ومواطني الأقصر دعمهم وخروجهم بكثافة للتصويت في انتخابات جولة اللإعادة لمجلس الشيوخ، وهي الجولة التي تضم ٤ مرشحين لاختيار اثنين يمثلان المقاعد الفردية للمحافظة.

وخلال الأيام الماضية كثفا مرشحا مستقبل وطن من زيارتهما لدواوين ودور مناسبات العائلات في قرى ونجوع ومختلف أنحاء المحافظة بشرقها وغربها وخلال المؤتمرات الجماهيرية التي عقدت في معاقل العائلات للإعلان عن دعم وتأييد المرشحين.

فيما أكد نواب وقيادات وأعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، أنه في إطار تكليفات وتوجيهات النائب الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تم تكثيف الجهود لدعم مرشحي الحزب على النظام الفردي والتنسيق المتواصل مع أمناء المراكز والبندر لتنسيق الجهود المشتركة في إطار خطة دعم مرشحي الحزب، لافتين إلى أن الأمانة تواصل مساعيها لدعم المرشحين حتى نجاحهم والاحتفال بفوزهم.