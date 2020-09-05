شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد إزالة 4 أدوار مخالفة بعقار في الأميرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، بدء أعمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 شارع الكابلات بالأميرية، كان صاحبه قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار، وقام بزيادة 4 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر، ولم يستجب لكل إنذرات الإزالة أو يتقدم للتصالح.

وأكد محافظ القاهرة أنه لم يتبق سوى 25 يوم فقط على المهلة التي حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء، داعيًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح.

وأكد محافظ القاهرة أن ٣٠ سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يشهد اعمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 شارع الكابلات بالأميرية

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يشهد اعمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 شارع الكابلات بالأميرية