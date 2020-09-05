شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: 315 مليون دولار إجمالى صادرات المحافظة من المنتجات الزراعية خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعلية ان اجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التي تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربيه والاجنبية التي تم تصديرها إلى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال الثمانية أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى 2020 قد بلغت قيمتها 315 مليون دولار وذلك لكمية اجمالية قدرها 192869015طن.

وقال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن قيمة صادرات المحافظة من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 6و3 مليون دولار لكميه قدرها 2287طن في حين بلغ قيمه ماتم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 3و216 مليون دولار لكميه قدرها 191958314طن والمحاصيل الحقلية 2و95 مليون دولار لكميه قدرها 908314طن.

وأضاف أن أجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهرأغسطس الماضى قد بلغت 254 ألف و140 دولار لكمية قدرها 299طن .

و قد شملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من عصائر فاكهة ولب جوافة وعصير برتقال وثمار جوافة وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة وملوخية مجمدة وبامية مجمدة وفول سودانى .

وأضاف الدكتورمهندس فتحى محروس عبدالله رئيس تسويق الادارة الزراعية مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية أنه تم تصدير تلك الأصناف إلى دول كل من لبنان والأردن واليمن وفلسطين .

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