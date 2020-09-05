شكرا لقرائتكم خبر عن «إتش سي» تستبعد أي ارتفاعات في أسعار السجائر خلال 20/21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت «اتش سي» لتداول الأوراق المالية تحديثًا لتقييمها لشركة الشرقية للدخان، وأكدت إبقائها على التوصية بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة.

وتوقعت نها بركة محلل القطاع الاستهلاكي بشركة «إتش سي» انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 11٪ للسنة المالية 20/21 بسبب قوة التسعير المحدودة، مع انخفاض الدخل المقيَم بالدولار الأمريكي.

وأضافت :«لقد أصبحنا أكثر تشككًا في توسع هامش شركة الشرقية للدخان نظرًا لقدرتها المحدودة في تسعير منتجاتها. كان هذا واضحًا بعد زيادة ضريبة المبيعات في فبراير الماضي والتي لم تكن مصحوبة بأي مزايا سعرية للشركة، بينما تعني الشرائح الضريبية الجديدة أن سعر السجائر يمكن أن يرتفع بما يصل إلى 7.5 جنيهات مصرية للعلبة دون الخضوع لضريبة إجمالية أعلى، فإننا نختار استبعاد أي زيادات مباشرة في الأسعار بناءً على استراتيجية التسعير الأخيرة للشركة.

وتابع التقرير أنه بينما تضررت العديد من الصناعات أثناء وباء كورونا، فإن الطلب على السجائر سيظل مقاومًا إلى حد ما بفضل طبيعة المنتج، حيث أن فترة الإغلاق، وبيئة العمل من المنزل أثناء الوباء يمكن أن يتسبب في ارتفاع إضافي في حجم الطلب.