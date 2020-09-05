شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس حار غداً.. والرطوبة 90% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية ، حار رطب على القاهرة والوجه البحري ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء .

وهناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة الى متوسطة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري ، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري .

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى ، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 90 – 50 ) ، السواحل الشمالية ( 95 – 55 ) ، شمال الصعيد ( 60 – 25 ) ، وجنوب الصعيد ( 35 – 15 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 37– 25 " ، الإسكندرية " 30 – 25 " ، قنا " 43 - 27 " ، الأقصر " 45– 29 " ، أسوان " 45 – 29 " .