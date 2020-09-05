شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة جديدة للمطاعم والكافتيريات السياحية لسداد مستحقات التأمينات حتى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت غرفة المنشآت السياحية أعضاءها من المطاعم والكافتيريات السياحية بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، وجارى إصدار منشور من هيئة التأمين الاجتماعى بالإجراءات التنفيذية.

وجاء ذلك بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والآثار لاتحاد الغرف السياحية، بالموافقة وتم تعميمه على الغرف الخمس التابعة للاتحاد، لإبلاغ جميع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وتأتى هذه الموافقة بناء على طلب تقدم به الاتحاد لتأجيل كافة المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ إضافية فى الفترة من أبريل وحتى سبتمبر، وكذلك الموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة الممنوحة على ستة أشهر بداية من أكتوبر المقبل.

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وكانت الغرف السياحية قد أبلغت أعضاءها من شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية بضوابط استئناف السياحة الثقافية والتنقل بين المحافظات السياحية بداية من أول سبتمبر المقبل، وطالبت أعضاءها بالالتزام بتطبيق الضوابط بشكل حازم حتى لا تتعرض المنشآت المخالفة للعقوبة.

وأكدت وزارة السياحة والآثار على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

وكذلك عممت قرارات مجلس الوزراء فيما يخص ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول للاراضى المصرية، وقالت الغرف فى منشور تم تعميمه لأعضائها، إن القرار ينص على حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الأراضي المصرية.