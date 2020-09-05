شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا والمحطات الموجودة بها حاليا × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا أو ماكينات (T.V.M) التي بدأت الهيئة القومية للأنفاق في تركيبها بالمحطات.

1ـ الهدف من هذه الماكينات التسهيل على الركاب وتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر المتواجدة في المحطات.

2ـ هذه الماكينات لن تلغى وجود شبابيك حجز التذاكر بالمحطات.

3ـ المكانيات الآلية تعمل باستخدام العملة الورقية والمعدنية والبطاقات الائتمانية البنكية.

4ـ يمكن من خلال هذه الماكينات شراء تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقدية لاستقلال خطوط المترو.

5ـ الماكينات تغطى حاليا كافة محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.

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6ـ مخطط تغطى هذه الماكينات كافة محطات المترو.

7ـ تم طرح مناقصة عالمية لشراء ماكينات تغطى باقى محطات المترو التي لم يتم تركيبها بها حتى الآن.

8ـ كل محطة سيكون بها أكثر من ماكينة آلية وفق حجم كثافتها.

9ـ يمكن للراكب شحن وتجديد الاشتراكات عبر هذه الماكينات .