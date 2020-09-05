شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية لـ"تليفزيون الخليج 365": شنط طلاب الحضانة تتراوح بين 30 إلى 1000جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عادل سكرتير شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، أن الإقبال شراء الأدوات المدرسية منخفض نسبياً عن العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ، وكذلك بسبب تأجيل موعد بدء الدراسة لـ17 أكتوبر .

جاء ذلك في تغطية خاصة أجراها تليفزيون ”الخليج 365”، حول أسعار الأدوات المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد، في تغطية خاصة أعدها محمد محسوب، وقدمتها شروق وجدي.

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وأضاف أن الأسر تشري الأدوات المدرسية الهامة فقط في الفترة الحالية ، موضحاً أن أسعار شنط المدارس تتراوح بين 30 إلى 1000 جنيه للأطفال في الحضانات حسب الماركة والنوع .



تغطية تليفزيون الخليج 365 حول اسعار الادوات المدرسية

وأضاف أن مصر تنتج شنط جيدة للغاية وبأسعار مناسبة لجميع الأسر.

وأشار إلى أن أسعار المقلمة تتراوح بين 5 إلى 100 جنيه، أما الطقم الهندسي يبدأ سعر منة 7.50 جنيهاً، موضحاً أن أسعار القلم الجاف تبدأ من 75 قرشاً والقلم الرصاص يبدأ من 75 قرشاً إلى 7 جنيهات على حسب صناعته من الخشب أو السنون ، وأوضح أن الكراسات من 60 قرشا إلى جنيهين .