شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يضبط مصنع جبن غير مرخص بالمنيا ويتحفظ على 4500 لتر لبن فاسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ضبط مصنع غير مرخص لانتاج الجبن بمحافظة المنيا على مساحة 2 فدان باستخدام خامات مجهولة المصدر وتفتقر لأدنى مواصفات الجودة والاشتراطات الصحية مما يضر بصحة وسلامة المستهلك .

وأضاف فى تصريحات اليوم انه تم ضبط 2 طن مواد تصنيع و2 طن منتجات جبن تامة الصنع وجاهزة للبيع والتداول و4500 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتبين قيام المصنع باستخدام علامات تجارية وهمية وتم تحرير محضر واخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك فى ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري

كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود مايستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعى Facebook ،الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .