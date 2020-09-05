شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسلم العراق 11.5 طن مساعدات طبية ووقائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صباح اليوم، السبت، الشحنة الأولى من المُساعَدات الطبّية الوقائيّة المُقدّمة من جمهوريّة مصر العربية، إلى مطار بغداد، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتفعيل لمبدأ التعاون الثنائى فى مُواجَهة جائحة فايروس كورونا "كوفيد - 19".





ووفقا لموقع الخارجية العراقية، أشادَ سفير جمهورية العراق فى القاهرة الدكتور أحمد الدليمى بهذه المبادرة، مؤكدا أن جمهورية مصر العربية سبّاقة دائماً فى تقديم الدعم والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها العراق، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة التى نواجهها جميعاً، بما يُعبّر عن عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين.





وثمن الدليمى، دور الشقيقة مصر لدعم جُهود الكوادر الطبية العراقية التى تُحارب للقضاء على الوباء، لافتاً الى أن هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقة بين البلدين.

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