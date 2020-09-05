محافظ الجيزة يقود حملات إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 48 فدان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الجيزة موجة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن. وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية حيث تابع المحافظ إزالة تعديات علي أراضي زراعية بمساحة 48 فدان بمنطقة ترسا بمحور ترعة والي بحي جنوب الجيزة. وأشار راشد إلى أن التعديات شملت إزالة 6 عقارات مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية مكونه من دور أرضي ودورين بالإضافة الي فيلا مخالفة واستراحات ومخازن وجمالون و 20 سور مقام بالمخالفة . الحملة التى قادها محافظ الجيزة وشهدت حضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة . Advertisements وأكد المحافظ خلالها أنه جاري إزالة كافة التعديات الموجودة علي الأراضي الزراعية بالمنطقة حتي سطح الأرض لردع المخالفين، موجها رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية بشكل رادع . كما تابع محافظ الجيزة أعمال إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر حيث تم إزالة مخالفة جمالون حديد بمنطقة ابو غالب وعقار مخالف من الطوب الأبيض على مساحة 70 متر وإزالة مبنى خشبى على مساحة 60 متر . بالإضافة الى إزالة 3 حالات مباني مخالفة على أراضي زراعية بدون ترخيص بمساحة 300 متر بمركز ومدينة أبو النمرس .

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