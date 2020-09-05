شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تنفيذ حملات مرورية وفحص عادم 294 سيارة وإجراءات قانونية ضد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت الأفرع الإقليمية لمنظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظات كلاً من ( القاهرة الكبرى، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية) بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والإدارات العامة للمرور تم خلالها فحص عادم 294 سيارة تبين مطابقة 255 منها ومخالفة عدد 39سيارات للحدود المسموحة في قاون البيئة وتعديلاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهم.

كما قامت الأفرع الاقليمية أمس بتنفيذ حملات مرورية على عدد من المقالب العشوائية والمحطات الوسيطة بالدقهلية والقاهرة الكبرى والشرقية، حيث تبين استقرار عدد كبير منها وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد غير المستقر منها، كما تمكن فرع القاهرة الكبرى من إخماد عدد من الحرائق بأماكن كلاً من البساتين ومصرالقديمة والعكرشة وبنها وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.