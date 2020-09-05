شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: حملات يومية على المقالب العشوائية وإجراءات فورية للتعامل مع أى حرائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت الأفرع الإقليمية لمحافظات المنظومة أمس عدد من الحملات التفتيشية على عدد من الصناعات الصغيرة للتأكد من التزامها بتطبيق قرارت المحافظين بشأن تنظيم عمل بعض الأنشطة الملوثة للبيئة وتوقف بعضها عن العمل خلال هذه الفترة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على عدد 22 مكمورة بالشرقية والقليوبية، وعدد 39 فاخورة بالشرقية والدقهلية والبحيرة والقاهرة الكبرى بالإضافة إلى التفتيش على عدد 17 مسبك بالقاهرة الكبرى والدقهلية وقد تبين توقف جميع المنشأت التي تم المرور عليها عن العمل وتم التنبيه بالاستمرار بوقف التشغيل التزاما بالقرار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حرص الوزارة الدائم قبل وأثناء موسم تجميع قش الأرز على ممارسة دورها التوعوى تجاه المزارعين بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية لتعريفهم بأخطار حرق قش الأرز وفوائد إستغلاله إقتصاديا من خلال تدويره واستخدامه كأسمدة وأعلاف غير تقليدية، مشيرة إلى قيام الأفرع الإقليمية لمحافظات المنظومة أمس بتنفيذ عدد 18 حملة توعية بعدد من المراكز والوحدات بالقرى المختلفة وستستمر وزارة البيئة في تنفيذ تلك الحملات إيماناً منها في جدوى تلك الحملات التي تم تنفيذها على مدار الاعوام السابقة والتى حققت نتائج متميزة تمثلت في الإنخفاض الكبير في نسب حرق المزارعين لقش الأرز .