شكرا لقرائتكم خبر عن معامل تنسيق جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استمرت جامعة عين شمس، اليوم، في فتح أبواب معامل التنسيق الالكتروني بها، لاستقبال طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، لليوم الرابع من أيام المرحلة، وسط استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حسن سير أعمال التنسيق، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورعبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. واستقبلت، في اليوم الرابع، ما يقرب من 108 طالب وطالبة.
ففى معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات توافد 38 طالبا وطالبة لتسجيل رغباتهم، بينما توافد ما يقرب من 33 طالبا وطالبة على معامل كلية الآداب، واستقبلت كلية الهندسة 20 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، فيما توافد 9 طلاب على معامل كلية البنات، وفى كلية الزراعة استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 8 طلاب.
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