شكرا لقرائتكم خبر عن «القناة للحاويات»: أعلى تداول بتاريخ الشركة بـ«شرق بورسعيد» حدث في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وسيم محمد، المدير التجاري لشركة قناة السويس للحاويات، إن شهر أغسطس الماضي، شهد قيام الشركة بتداول أعلى رقم حاويات في تاريخ عملها بميناء شرق بورسعيد، كما سجلت الفترة من اول العام إلى نهاية أغسطس زيادة نحو ٣٥٪.

ولفت إلى أن قيام الحكومة بخفض رسوم خدمات الموانئ بنحو ٦٠٪، وافتتاح نفق ٣ يوليو الذي سرَّع مرور الشاحنات فضلا عن عمق الميناء المتميز وما يوفره من وقت وطاقة مقارنة بموانئ أخرى في المتوسط، من بينها بريوس اليونان، كل ذلك كان وراء انتعاش نشاط الشركة بهذا الشكل.

وأضاف «وسيم» في تصريحات صحفية، أن الشركة تملك ١٨ ونشًا، منها ٦ هي الأعلى في العالم، وسوف تقوم في المرحلة المقبلة بزيادة ارتفاع ٦ آخرين، بواقع ١١ متر لكل منهم، ليصبح لديها ١٢ ونشًا من الأعلى عالميًا.

وأكد أنه تم تطوير نظام شامل لقياس ومراقبة جودة الأداء ورضا العملاء وكل ما يخص العميل صاحب الحاوية والعميل المستورد من خدمات تقدم داخل أسوار الميناء، مشيرًا إلى أن السفن كانت تقف ٨ ساعات على المخطاف بالبحر المتوسط قبالة الميناء، وأصبحت الآن ٤ ساعات، ويتم التخطيط للنزول بها إلى ساعة وربع، ثم صفر في مدى أطول.

يذكر أن ميرسك العالمية تملك ٥٥٪ من أسهم قناة السويس للحاويات، وأن من مساهميها أيضًا هيئة قناة السويس والبنك الأهلي وشركات قطاع خاص، ويبلغ طول الرصيف الذي تعمل عليه الشركة ٢.٤ كيلو متر.

Advertisements