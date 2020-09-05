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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 مبنى على مصرف زراعي في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت مديرية الري بالبحيرة بحملة إزالة مشتركة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتعاون مع الشرطة، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وأسفرت عن تنفيذ 13 قرار إزالة على المصرف الخيرى على مساحة ٢٥٩مترًا مربعًا فى نطاق هندسة صرف دمنهور التابعة للإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة.
ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ومنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدًا لهيبة الدولة.
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