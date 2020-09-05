شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 164 شابًا وتحرير 3 محاضر سلامة للمنشآت المخالفة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، 164 شاباً، من بينهم اثنين من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 1111 من راغبى عمل.

وأشار على أبوالحسن، وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه، خلال شهر يوليو الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 25 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها، وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوتين، بالإضافة إلى 15 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال «أبوالحسن» إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 313 منشأة «دوري وحملات»، فضلاً عن عمل ندوة توعية للعمال.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تم التفتيش على 62 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة.