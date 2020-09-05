شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة المنيا تطلب التحريات في واقعة التعدي على محامي مفصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت نيابة بندر المنيا، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامى العام لنيابات جنوب المحافظة، تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى حول واقعة تعدى عدد من المواطنين ومحاميات على محامى مفصول من نقابة المحامين، كونه موظفا حكوميا، والتى حدثت ظهر الأحد الماضى أمام محكمة المنيا.

وقالت مصادر بنقابة المحامين بالمنيا إن «هناك جهودًا لاحتواء الأزمة بين المحاميات والمحامي المفصول، والذي أكد أن 4 محاميات وأقرباءهم قاموا بالتعدى عليه».

وكان قد انتظرت 7 محاميات بالمنيا «م- ا»، محام مشطوب عضويته أمام مجمع محاكم المنيا وانهلن عليه بالضرب والتوبيخ، عقب تداوله مقطع فيديو على قناة خاصة به تسمى «المهيطل» انتقد خلاله رحلة نظمتها إحدى المحاميات لزيارة المعالم الأثرية في حضور زملائها، قائلا «رحلة كلها هشتكة وبشتكة» ودلع مجموعة من المحاميات نظمن رحلة وابتزوا آخرين لدفع مبالغ وجمعوا تبرعات، على أساس أنها رحلة مخصصة للمحاميات، لكن تم اصطحاب غرباء وحدثت تجاوزات مؤسفة هناك.

وقال محامون بالمنيا إن الطرف المعتدي الذي شهر بالمحاميات وتم الاعتداء عليه بالضرب ليس محاميا، إذ إنه مشطوب وتم إسقاط قيده من النقابه العامة، لأنه يعمل في وظيفه أخرى، فالنقابة ليس لها أي حقوق عليه، وهو ليس عليه أي التزامات، وتم تقديم بلاغ ضده على أنه شخص عادي، أما بالنسبة للمحاميات فالنقابة أعدت مذكرة وتقريرا مفصلا بالواقعة سيتم التحقيق فيها، لأن التصرف الذي صدر منهن بالشارع لا يليق.