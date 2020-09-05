شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جامعة الإسكندرية تفحص 112 حالة في سيدي براني مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالمنعم فوزي، رئيس قافلة جامعة الإسكندرية، مواصلة أعمال القافلة لليوم الثاني بإجراء الكشف الطبي على الأهالي بمدينة براني، حيث تم توقيع الكشف على ٦٢ حالة أطفال، و٢٥ حالة باطنة، و٢٣ حالة جلدية، و٢ حالة نساء وتوليد.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تقديم الدعم وتذليل العقبات أمام أعمال القافلة والإسراع في تحقيق أقصى استفادة مع تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح، خاصة بالمدن الغربية وأقصى القرى والتجمعات الصحراوية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القافلة التنموية الشاملة لجامعة الإسكندرية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية وبنك الطعام وبنك الكساء المصري لخدمة أهالي مطروح خاصة بالمدن الغربية وسيوة.