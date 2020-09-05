شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مباني عشوائية بمساحة 825 م2 بمنطقة القابوطى في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة حي الضواحي ببورسعيد، بقيادة اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بمنطقة القابوطى، وتم هدم وإزالة مباني عشوائية بمساحه 825 م، وهدم وإزالة عشة من الخشب تستخدم كمقهى على مساحة 48 م بمنطقة السيد متولي، وذلك تنفيذا للقرار رقم 350 لسنة 2019.

وأكد اللواء أحمد قاسم استمرار متابعة تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حسم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد.

وشدد رئيس الحى على أنه لا تهاون أو مهادنة مع أصحاب المخالفات، مؤكدا على الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم لاستعادة حقوق الدولة.