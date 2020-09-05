شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ٣ سيدات وطفلة في تصادم سيارتين على مدخل الطريق الدولي بمدينة الحمام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع حادث تصادم سيارتين أمام مدخل مدينة الحمام، أسفر عن إصابة 3 نساء وطفلة وهن زينب خميس مرسي «60 سنة» من الإسكندرية وأزهار خميس مرسي «56 سنة» من الإسكندرية ومها أشرف حمدي «22 سنة» من القاهرة، وإصابة الطفلة أمل زكي عبدالحميد «4 سنوات» من القاهرة وجميعهن يعانين من كدمات متفرقة بالجسم، وجارٍ عمل الإسعافات اللازمة بمستشفى الحمام المركزي.
كان إسعاف الطريق السريع المتواجدة نقاطها على طول الطريق الدولي مطروح الإسكندرية وصلها بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين عند مدخل مدينة الحمام على الطريق الدولي الإسكندرية مطروح في حركة 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
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