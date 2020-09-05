شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي: المستشفيات الجامعية استقبلت 43904 مواطنًا خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، السبت، إن الجامعة ستظل حاضنة مجتمعية لكل محافظات الصعيد الذي نعتز جميعًا بالانتماء إليها، مشيرًا إلى أن مستشفيات الجامعة بطواقهما الطبية والتمريضية والأجهزة المعاونة؛ تبذل جهدًا كبيرًا لتقديم خدمات طبية فائقة لأبناء الإقليم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بالاهتمام ببناء الإنسان، مؤكدًا أن الرعاية الطبية تعد أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري.

وأضاف أن مستشفيات قنا الجامعية، كانت تستقبل حالات الطوارئ من عموم محافظة قنا يومين فقط أسبوعيًا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبعد تحويل مستشفى قنا العام لمستشفى عزل لحالات كورونا، قررت جامعة جنوب الوادي استقبال جميع حالات الطوارئ على مدار الأربع وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع لعموم محافظتي قنا والأقصر خدمة لأهالي جنوب مصر، ورغم أن هذا القرار أدى لزيادة الضغط على المستشفيات، إلا أنها نجحت في احتواء جميع الحالات.

وذكر أن المستشفيات استقبلت خلال الفترة من 31 مايو حتى 31 أغسطس 43904 مواطنين ومواطنات للكشف والعلاج، وهذه الأعداد توزعت على المستشفيات المختلفة، وبلغ عدد حالات التنويم بمستشفى المعبر 2627 ومستشفى المرزوق 1439 ومستشفى الحرم 2458 حالة، بينما بلغ عدد حالات الكشف الطبي وتقديم العلاج بمستشفى المعبر 14779 حالة، ومستشفى المرزوق 12046 حالة ومستشفى الحرم 10558 حالة، بإجمالي من تم دخولهم للأقسام الداخلية بالمستشفيات الثلاث 6524 مريضا ومريضة، وإجمالي عدد من تم الكشف عليهم في المستشفيات الثلاث، وتلقى العلاج دون التنويم داخل الأقسام الداخلية 37383 مواطنًا ومواطنة، ليصل الإجمالي العام إلى 43904 مواطنين ومواطنات.

وأثنى رئيس جامعة جنوب الوادي، على جهود جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بقنا بداية من الطواقم الطبية والتمريضية ونهاية بالأجهزة المعاونة، مؤكدًا أن هذا الأداء المتميز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المخلصة من الجميع رغم جميع المعوقات مثل محدودية أعداد الطواقم وامتحانات السنوات النهائية بكلية الطب وامتحانات الدراسات العليا بالكلية وغيرها من المعوقات موضحًا أن مستشفيات الجامعة ستواصل أداء رسالتها نحو المجتمع من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا في صعيد مصر.