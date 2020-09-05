السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يشهد حفل رسامة شيوخ الكنيسة الإنجيلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نيابة عن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، شهد اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية الاحتفالية التي نظمتها الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، بحضور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القص جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة والقس أميل أنور، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلى والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى وقيادات سنودس النيل الإنجيلى، بمناسبة رسامة كل من الدكتور أمجد يوسف وإسحاق جميل شيوخا للكنيسة.
حضر الحفل من نواب البرلمان عن المحافظة كل من النائب أشرف عمارة والنائبة آمال رزق الله والنائبة فيبى فوزى نائبة مجلس الشيوخ وجمع كبير من ممثلى كافة الطوائف المسيحية والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
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