شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، السبت، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، للحديث عن ملفات تعزيز التعاون بين محافظة بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس.

في مستهل اللقاء، أشاد اللواء عادل الغضبان، بالدور المجتمعي لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مؤكدا أن هيئة قناة السويس كان لها دور رئيسي في تقديم الدعم للمحافظة فيما يخص إنشاء السوق الحضارية الجديدة في مدينة بورفؤاد، والذى يعد طفرة في مجال المشروعات التنموية المقدمة لأهالي مدينة بورفؤاد.

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن فخره بمجمل الإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال زمن قياسي، مؤكدا أن بورسعيد تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة في كافة القطاعات، لافتا أن هيئة قناة السويس ترحب بكافة أوجه التعاون مع محافظة بورسعيد لتحقيق مزيد من التنمية على أرض المحافظة.