شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس ناعيًا يوسف والي: «لم يستفد من منصبه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى رجل الأعمال، نجيب ساويرس، الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، والذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وقال ساويرس، في تدوينة عبر حسابه الشخصي عبر«تويتر» إن «الدكتور يوسف والي خدم بلده بأمانة وتفانٍ، وكان جزاؤه في النهاية اتهامات ظالمة وباطلة وحتى لو أخطأ لم يستفد من منصبه بأي شكل».

وأضاف: «عرفته كإنسان خيّر وحنون وأحببته جدًا كما أحبني كـ ناصح أمين، الله يرحمه ويحسن إليه، خالص تعزياتي للأسرة الكريمة».

شغل الدكتور يوسف والي العديد من المناصب السياسية خلال فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث تولى حقيبة وزارة الزراعة لفترة طويلة، ونائبا لرئيس الوزارء، وأيضا منصب الأمين العام للحزب الوطني المنحل.