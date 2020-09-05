شكرا لقرائتكم خبر عن لإضرابهم عن العمل 6 أيام وتحريض زملائهم.. «الإدارية العليا»: فصل 3 موظفين بهيئة البريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل 3 موظفين بهيئة البريد لإضرابهم عن العمل لمدة 6 أيام ما أدى إلى تعطيل العمل بجهة عملهم، كما قاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب ما ترتب عليه إضراب عدد آخر من زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية عام 2014، وتعطيل العمل بها، وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.

وقالت المحكمة إن جميع الدساتير المصرية بدءًا من دستور 1923 ودستور 1930 والأمر الملكي رقم 67 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 والعودة إلى العمل بدستور 1923 ودستور 1956 ودستور 1964 ودستور 1971 حتى قبل دستور 2012 خلت من ثمة نص يجيز الإضراب أو أية إشارة إليه، ولم يتطرق إلى الإضراب سوى دستور 2012 ومن بعده دستور 2014 فجعل كلاهما الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، وهو نص غير قابل للتطبيق بذاته طالما أن المشرع الدستوري جعل أمر تنظيمه للقانون، وفي ذات الوقت فإن دساتير مصر السالفة جميعها قد اتفقت نحو احترام الوظائف العامة وأنها تكليف لخدمة للشعب.

وذكرت المحكمة أنه على المستوى الدولي، فإن الإضراب عن العمل وليد الثورة الصناعية وما ترتب عليها من زيادة عدد العمال وتكتلهم في القطاع الخاص للزود عن مصالحهم المهنية في عقد العمل التبعي ضد أصحاب الأعمال، ورغم أن حق الإضراب مستمد من المواثيق الدولية إلا أنه لم يحظ على المستوى الدولى بذات الاهتمام الذي حظى به غيره من الحقوق، إذ لا توجد اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تخص الحق في الإضراب في المرافق العامة، فلم تتضمن كل من الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضات الجماعية في نطاق القانون الخاص ثمة نص صريح يتعلق بالحق في الإضراب سوى ما قررته لجنة الحريات النقابية التابعة لتلك المنظمة في ربط الإضراب بالعمل النقابى ولكن بقيود، وخارج نطاق منظمة العمل الدولية، فإن العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة اعترف صراحة بحق الإضراب لكل مواطن بشرط ممارسته وفقا للشروط والإجراءات التي تقررها دولة معنية، وعلى عكس كل ذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلا من أية إشارات تصريحًا أو تلميحا للإضراب كحق، ولعل عدم وجود اتفاقيات دولية بشأن تنظيم الإضراب بصفة مستقلة ومباشرة على المستوى الدولى أو الإقليمى وترك تنظيمه وفقا للتشريعات الداخلية لكل دولة هو ما أدى إلى رفض كثير من رجال الفقه بوصفه بالحق الدولي.

وأشارت المحكمة إلى أن إضراب الموظفين العموميين أمر لا يتفق مع نظام المرافق العامة لأنه يهدم العديد من المبادئ التي يقوم عليها القانون العام ونظام الوظيفة العامة المنبثقة عن القانون الإداري، فهو أولا يخالف مبدأ رئيسي وأساسي في القانون الإداري وهو مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وما قد ينجم عنه من تعطيل المصلحة العامة ومصلحة الأفراد المتعاملين مع الإدارة على حد سواء، ومن شأنه الإخلال بعملية تنظيم وسير المرافق العامة في الدولة، والقضاء على ديمومة سيرورة المرافق العامة بصفة منتظمة، والمساس بالحياة العامة في المجتمع والدولة، وأن أي خلل أو اضطراب في السير الحسن للمرافق العامة سيؤدي إلى شلل وتوقف الحياة العامة والإضرار بمصالح الشعب في الحصول على خدماته واشباع رغباته في الأمن والتعليم والصحة والعدل، فتتوقف المرافق العامة عن العمل خاصة وأن هناك طرقًا أخرى متعددة رسمتها مبادئ القانون الإداري للحصول على الحقوق والمطالب مثل التظلم الإدارى وسلطة الإدارة في سحب القرار أو تعديله، وحقه في ولوج طريق التقاضي بدلا من اللجوء للعنف الوظيفى عن طريق الإضراب.

ويخالف الإضراب في المجال الوظيفي قاعدة أن الوظيفة العامة تكليف بأداء خدمة عامة، كما يخالف مبدأ العلاقة التنظيمية واللائحية لمركز الموظف العام، وهو المبدأ المتفق عليه في الفقه والقضاء الإداريين على مستوى العالم في الدول ذات النظام اللاتينى التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج.

وأوضحت المحكمة أن الإضراب لا يمكن قبوله في نطاق الوظيفة العامة، لأن الإضراب يتعارض تعارضاً صارخاً مع متطلبات المرافق العامة وما تقدمه من خدمات لا غنى عنها للشعب ويعجز المواطنون عن الحصول عليها من غيرها، وليست الدولة وحدها التي تتضرر مصالحها وتتعرض للخطر بل يلحق الضرر المجتمع كله الذي سيحرم من الخدمات العامة الضرورية فتتوقف الحياة، وبهذه المثابة فإن الإضراب يعد عملا غير مشروع ضد المصالح العليا للدولة.

وقالت المحكمة إن تمتع الشخص بوصف الموظف العام يفرض عليه بعض القيود في نطاق ممارسته للحريات العامة في المجال الوظيفى، لأنه يمثل الدولة وعضو في الجهاز الإدارى بها القائم على سير المرافق العامة، ولما كانت الوظيفة العامة في جوهرها رسالة تلزم صاحبها باحترام القانون بصفة عامة والقواعد التي استقر عليها القانون الإدارى بصفة خاصة وبأداء الواجب وسلامة تصرفاته ومسلكه حتى تؤدى الوظيفة العامة دورها المرسوم بأداء الخدمات لصالح الشعب، وإذا كانت الوظيفة العامة تتكفل بمراقبة انحرافات الغير فإن انحراف أحد أعضائها- من باب أولى– يعد انحرافا أكثر خطورة على استقرار الدولة واستمرار مرافقها، يترتب عليه فقدان ثقة المواطنين في الموظفين العموميين وهم في الأصل المؤتمنون على مصالحها وأهدافها وتنميتها.

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وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام 23و24و25/2/2014 معتصمين أمام مركز الحركة الفرعي خلال تلك الأيام مما أدى إلى تعطيل العمل به، وقاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة، كما قاموا خارج المبنى الرئيسي لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالعتبة مع غيرهم بالتطاول بالألفاظ والهتافات معادية وطلبات فئوية بصرف أرباح شركة الاتصالات وعلاوة دورية وصرف بدل الولاء والانتماء على الشامل بدلا من الأساسي، ومن بين تلك المكتب التي تأثر بها الإضراب وأغلقت مكاتبها البريدية منطقة بريد شمال المنوفية، حيث أضرب العاملون بها، وتم غلق 56 مكتبًا غلقا كليا، فضلا عن 34 مكتبًا غلقا جزئيًا ومنطقة جنوب المنوفية تم غلق 33 مكتبًا بها غلقا كليا ومنطقة بريد الشرقية التي أدى الإضراب بها إلى عدم خروج معظم السواير، ومنطقة بريد جنوب أكتوبر محافظة الجيزة، حيث تم إغلاق مكتبي العياط وأبوالنمراسي غلقًا كليًا، ومنطقة بريد أسيوط بإيقاف العمل بمكاتبها البريدية، ومنطقة بريد بني سويف، حيث تم غلق 11 مكتبًا غلقًا كليًا، وتم سرقة مكتب بريد الوسطى فرعي، وقد ترتب على تلك الإضرابات تعطيل سير العمل بمكاتب البريد والإضرار بمصالح المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد والحاق خسائر فادحة بالهيئة.

وعروجًا على ما تقدم، تكون المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهم ثابتة ثبوتا يقينيا في حقهم على نحو ما شهد به (إ.ع.م) رئيس قطاع الشؤون القانونية بالهيئة القومية للبريد أثناء انتقاله لموقع الإضراب وبرفقته كل من (م.ع.) و(و.ع) المحاميين بالقطاع المذكور، حيث تبين لهم وجود (ع.ع.ح) مدير عام الأمن بالهيئة الذي كان يقوم بحصر الأسماء وإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة وورد بها 18 اسمًا من المضربين وبدأت الأعداد تتزايد حتى وصلت خمسين مضربًا لكنه استطاع حصر 18 مضربا منهم، وكان من بينهم المطعون ضدهم، إلا أنه نظرًا لأنه قد تبين من أن زملاءهم الآخرين يعملون بمحافظات أخرى فقد تمت إحالة كل منهم للنيابات الإدارية المختصة بالمحافظات التي تقع في دائرتها عمل كل منهم، ومن ثم فإنهم يكونوا قد خرقوا الاستمرارية الضرورية للسير الاعتيادى للوظيفة العامة المكلفين بأدائها، ومسوا مبدأ انتظام سير مرفق البريد، وأخلوا إخلالا جسيما بواجباته الأساسية وعطلوا مصالح المواطنين المنتفعين بخدمات البريد وحرضوا زملائهم على مستوى الجمهورية على الإضراب، بما يؤثر تأثيرًا مُباشرًا في كيان الوظيفة واعتبارها، ويتعارض مع الثقة الواجبة فيهم، يفقدون معه شرط صلاحية تولى الوظائف العامة ويصمهم بالمسلك السيئ الواجب بتره من جسد الوظيفة العامة، ومن ثم يكون ما نسب إلى المطعون ضدهم ثابتا ثبوتا يقينيا في حقهم بغض النظر عن عدد الأيام التي أضربوا خلالها عن العمل، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها والقضاء بفصل المطعون ضدهم من الخدمة.