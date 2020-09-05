شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إدارات الديوان العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مع مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامه داخلها.
واستمع المحافظ إلى مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء من فاطمة حسني، مدير إدارة التعاون الإنتاجي والمهندسة نيرمين نشأت، مدير التخطيط العمراني.
وأكد اللواء عادل الغضبان أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامتهم وضرورة ارتداء الكمامات.
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