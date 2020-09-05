شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الدولية والقوى العاملة تصدران أول دليل إرشادي للوقاية من كورونا في بيئة العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أول دليل إرشادي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد COVID-19 في بيئة العمل ورفع الوعي المجتمعي، انطلاقاً من دور الوزارة والمنظمة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لطرفي العملية الإنتاجية والشركاء الاجتماعيين «العمال وأصحاب الأعمال».

ويهدف الدليل إلى تقديم الإرشادات العامة والإجراءات الاحترازية للعمال وأصحاب الأعمال للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19، والتي من شأنها دعم بيئة عمل آمنة لطرفي الإنتاج، فضلاً عن زيادة الوعي للمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، حفاظاً على سلامة العامل المصري ومقومات الإنتاج.

ويتناول الدليل عرض لأهم المعارف حول فيروس كورونا ومسؤوليات جهات العمل للحد من تفشي المرض بعد العودة للعمل، بالإضافة إلى الاعتبارات الرئيسية، وتدابير الحماية وبعض المفاهيم المغلوطة، والأسئلة الأكثر شيوعاً، كما يضم الدليل قائمة استرشادية للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بنشر الدليل ورقياً وإلكترونيًا لكافة الشركاء الاجتماعيين والمنشآت في كافة أنحاء الجمهورية، والدليل متوفر على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg.