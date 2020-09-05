شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المنيا يختتمون تسجيل رغباتهم في الالتحاق بكليات المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم في السابعة من مساء اليوم السبت، طلاب المنيا، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالكليات والجامعات للعام الدراسي 2020-2021، الكترونيا. وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية علمي علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% .

وبحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، تم تخصيص معملين لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات، منذ انطلاق تنسيق المرحلة الأولي. مؤكدا استمرار عمل المعامل حتى نهاية المرحلة الثالثة .