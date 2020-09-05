شكرا لقرائتكم خبر عن بـ12 مليون جنيه.. ضبط 150 ألف قرص مخدر في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، من ضبط 150 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالي هاتف محمول بحوزة عاطل «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية حال تواجده بالقرب من مسكنه. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 12 مليون جنيه تقريبا، واتُخذت الإجراءات القانونية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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