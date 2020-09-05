شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس ينعى يوسف والى: خدم بلده بأمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، والذى رحل عن عالمنا فجر اليوم، حيث كتب ساويرس عبر حسابه على تويتر، "الدكتور يوسف والي رحمه الله خدم بلده بأمانة وتفانى وكان جزاؤه في النهاية اتهامات ظالمة وباطلة وحتى لو أخطأ لم يستفد من منصبه بأى شكل .. عرفته كإنسان خير وحنون وأحببته جدا كما أحبنى كناصح أمين .. الله يرحمه ويحسن إليه .. خالص تعزياتى للأسرة الكريمة".



يوسف والى

وكشف مصدر بمحافظة الفيوم أن جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ستشيع بعد صلاة العصر من مسقط رأسه بمركز يوسف الصديق، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.

وكان قد توفى، الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما

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تخرج والى فى كلية الزراعة، رشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.

شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.