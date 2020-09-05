شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن أسقف الكاثوليك بالإسماعيلية فى ذكرى رسامته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم السبت، الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد السيامة الأسقفية الأول للأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

ويقدم ”الخليج 365” 14 معلومة عن الأنبا دانيال لطفى.

1. الأنبا دانيال لطفى مم مواليد 4 مايو عام 1969 في قرية نجع رزيق بمحافظة أسيوط.

2. حصل الأنبا دانيال على على ليسانس الفلسفة واللاهوت، من الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي عام 1996 .

3. فى 18 يوليو عام 1996 تمت سيامته كاهنا بيد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط في كنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق.

4. خدم ككاهن فى كنيسة قلب يسوع بالقوصية واستمر حتى عام2000.

5. تم تعينه معلمًا في الكليّة الإكليريكية الكبرى بالمعادي حتى عام2001 .

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6. خدم فى كنيسة السيدة العذراء بدرنكة حتى عام 2003 ، ثم فى كنيسة القديس أنطونيوس الكبير في أسيوط حتى عام 2006.

7. سافر إلى روما للدراسة وحصل على الماجستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني عام 2008.

8. عقب عودته إلى مصر خدم في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط حتى عام 2013

9. خدم في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013.

10. منذ عام 2009 عمل مسئولا عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط

11. شغل منصب مسئول التكوين الديني في إيبارشية أسيوط 2016.

12. شغل منصب مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017.

13. وفي يونيو 2019، تم انتخابه في سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية مطرانًا لكرسي الإسماعيلية خلفًا للأنبا مكاريوس توفيق الذي قدم طلب اعفاء من هذا المنصب بسبب تقدمه في العمر.

14. في 5 سبتمبر 2019، أقر قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان انتخاب الاب دانيال وتمت رسامتة مطرانا للإسماعيلية.