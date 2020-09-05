شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يدعو بائع الفريسكا لحضور الدورة القادمة: "نراك هناك يا إبراهيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المنتدى العالمي للشباب إبراهيم عبد الناصر الرادى، إلى الدورة القادمة من المنتدى، حيث يمكنه أن يخبر أكثر عن نفسه ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع، حيث علق الحساب الرسمى للمنتدى على فيس بوك :"اراك هناك إبراهيم!"

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وكتب المنتدى العالمي للشباب تدوينه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن إبراهيم عبد الناصر الرادى: إبراهيم شاب مجتهد مقيم بالإسكندرية سجل 99.6% فى امتحانات ثانوية العامة أثناء مساعدة والده فى العمل، وسيدرس فى كلية الطب وحلمه أن يتخرج ويفخر به والده.