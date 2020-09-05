موجز أخبار.. مصر تؤكد استعدادها الكامل للتنسيق مع السودان لمواجهة الفيضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أعراب جمهورية مصر العربية، عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنباً إلى جنب مع الأشقاء فى السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات، التى اجتاحت عدداً من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

مصر تؤكد استعدادها الكامل للتنسيق مع السودان لمواجهة تداعيات الفيضانات

أعربت جمهورية مصر العربية ، عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنباً إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات ، التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

يأتي ذلك استنادا إلى الروابط الأخوية الراسخة التي تربط شعبي وادي النيل ووحدة المسار والمصير التي تجمع بين مصر والسودان.

انتهاء فترة الدعاية لمرشحي الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وبدء الصمت الانتخابى

انتهت منذ قليل فى الثانية عشر ظهر اليوم السبت، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدأت فترة الصمت الانتخابى الذى يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض بدء الدعاية الانتخابية لمرشحى جولة الإعادة يوم 20 أغسطس الماضى، وانتهت فى الساعة الثانية عشر من يوم 5 سبتمبر المقبل، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة يتواجد بها الناخبين.

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

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ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

الإدارية العليا تفصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل عام 2014 وحرضوا على غلق المكاتب

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة، وملحقاتها ببراءة ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد.

وقضت المحكمة العليا بفصلهم من الخدمة وهم (س.ح.ح) مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلى و (ع.ع.ع) رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر، و( ر.ع.خ) موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر، لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام 23و24و25/2/2014 معتصمين أمام مركز الحركة الفرعى خلال تلك الأيام، ما أدى إلى تعطيل العمل به، وقاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية، وتعطيل العمل بها، وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.

وفاة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما

توفى، منذ قليل، الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما.

تخرج والى فى كلية الزراعة، رشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.