شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث أكدت استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل. Advertisements وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة كما يلى:

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كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة ورعدية وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلة.. إنفو جراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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