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السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص التضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح  البلد الشقيق، والتي أدت الى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات.

 

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وأكد الرئيس السيسى ، علي حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات ، وتوجه الرئيس بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.

 

 

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