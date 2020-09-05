شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص التضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح البلد الشقيق، والتي أدت الى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات.

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وأكد الرئيس السيسى ، علي حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات ، وتوجه الرئيس بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.