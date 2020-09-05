خرائط أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الاثنين.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر 2020

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار إلى ما يلى

اليوم 5 سبتمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والبحر الأحمر.

يوم 6 سبتمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادى الجديد.

يوم 7 سبتمبر :

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

و هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت، يشهد ارتفاع فى الدرجات ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية ، بينما تشهد السواحل الشرقية طقس مائل للحراره ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 83 % .

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، تكون خفيفة إلى متوسطة بجنوب الصعيد .