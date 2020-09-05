شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة "كعكة التمويل" تكشف جرائم عزمى بشارة مهندس إعلام التحريض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزمى بشارة عضو الكنسيت الإسرائيلي السابق، ومستشار تميم بن حمد أمير تنظيم الحمدين الحالي، كلمة السر في إعلام قطر المحرض ضد مصر والرباعى العربى بل العرب أجمع، يدير منظومة إعلامية بميزانية شبه مفتوحة من لندن لتنفيذ سياسة "تميم" لتشويه مصر، وعلى رأس القنوات التي يديرها "التليفزيون العربى" وجريدة العربى الجديد، فضلا عن منصات أخرى.

حقيقة جرائم عزمى بشارة يكشفه للملأ من معه في نفس المنظومة، ألا وهم "زملاؤه في التحريض من قنوات الجزيرة وإخوتها" بعدما لهثوا جميعا نحو كعكة تمويلات "تميم بن حمد".

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مؤخرا نشبت معركة داخل منظومة إعلام الإخوان، فضحت الخبايا والأسرار للعاملين في قنوات وصحف تميم بن حمد، وأطلق شرارة هذه المعركة الإعلامى الهارب محمد ناصر، بعدما قال على بث مباشر: "عزمى بشارة كاره لكل قنواتنا الشرق ومكملين ووطن لأن ميزانيتها لا تعادل ميزانية البوفيه والتواليت في قناة العربى".

ولم تنته أصداء الاشتباك ووصلات الردح داخل معسكر إعلام الإخوان الممول من قطر، بين طرف يقوده العناصر العاملة في قنوات الإخوان، وطرف آخر يقوده عزمى بشارة المشرف على مجموعة قنوات وصحيفة العربى الجديد، وإن كانت الترجيحات تذهب الى أن اللهاث حول التمويل هو السبب في هذه الأزمة، وأن ما يجرى هو محاولة ابتزاز لتميم بن حمد أمير قطر للحصول على أكبر دعم مادى ممكن لصالح قنوات الاخوان.