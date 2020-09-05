الحجز بعد 24 ساعة بالأسبقية.. كيف تحصل على شقة من الإسكان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إجراءات حجز 2271 شقة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر وجنة، موزعة على 13 مدينة جديدة، والتي تم طرحها بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بعد غلق باب التسجيل الإلكتروني وسداد المقدمات، يوم الخميس الموافق 27 أغسطس الماضي.

وينشر الخليج 365 تفاصيل التقديم وحجز وحدة من على الموقع الإلكتروني بنظام الأسبقية، والذي جاء على النحو التالي:

- يبدأ الحجز بالأسبقية في تمام الساعة 12 ظهرا، وحتى يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر في تمام الساعة 12 مُنتصف الليل.

- يتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري "https://cservices.shmff.gov.eg".

- يدخل المتقدم للحجز عبر الموقع الإلكتروني باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور السابق استخدامهم في تقديم الأوراق.

- يقوم العميل باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها – في حالة عدم حجزها من قبل مواطن آخر – من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع نظراً لأن التخصيص بأسبقية الحجز.

- يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافياً لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

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- بعد غلق باب حجز الوحدات السكنية سيتم فحص وفرز المُستندات المطلوبة للحاجزين المنصوص عليها بكراسة الشروط، وفي حالة عدم استيفاء أي من المُستندات المطلوبة سيتم إتاحة تقديم طلبات تظلم لاستكمال تلك المُستندات خلال الفترة من 5/10/2020 : 19/10/2020، وسيتم الإعلان عن آلية تقديم تلك الطلبات فى حينه.

- وصل إجمالي المُتقدمين بطلبات على البوابة الإلكترونية لـ5134 مواطنًا مُنقسمين إلى عدد 1765 مُتقدمًا على سكن مصر، وعدد 1515 مُتقدمًا على دار مصر، وعدد 1863 مُتقدمًا على جنة.

- أما فيما يخص إجمالي المُسددين لمُقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة بلغ 4683 مواطنًا منهم عدد 431 مواطنًا لم يسجلوا.

- في حالة الرغبة في أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً : ٩ مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

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