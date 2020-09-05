30 سبتمبر آخر موعد للتصالح.. محافظ القاهرة يكشف مصير العقارات المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء أعمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 شارع الكابلات بالأميرية كان صاحبه قد حصل على ترخيص ببناء أرضي و5 أدوار وقام بزيادة 4 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر ولم يستجب لكل إنذارات الإزالة أو يتقدم للتصالح.
وأكد محافظ القاهرة، أنه لم يتبق سوى 25 يوما فقط على المهلة التي حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.
وشدد المحافظ، على استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح.
وأكد محافظ القاهرة، أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.
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