أبرزها الضرائب والجمارك.. تعرف على 5 قوانين تصدرت الأجندة التشريعية للبرلمان قبل الأجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق مجلس النواب، خلال آخر جلساته، قبل الأجازة البرلمانية قبل عودته في شهر أكتوبر، على 5 شروعات قوانين.
ويرصد الخليج 365، أبرز تلك القوانين، التي وافق عليها المجلس في نهاية دور الانعقاد على النحو التالي:
أبرزها الضرائب والجمارك.. تعرف على 5 قوانين تتصدر الأجندة التشريعية للبرلمان
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