أبرزها الضرائب والجمارك.. تعرف على 5 قوانين تصدرت الأجندة التشريعية للبرلمان قبل الأجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق مجلس النواب، خلال آخر جلساته، قبل الأجازة البرلمانية قبل عودته في شهر أكتوبر، على 5 شروعات قوانين.

ويرصد الخليج 365، أبرز تلك القوانين، التي وافق عليها المجلس في نهاية دور الانعقاد على النحو التالي:

أبرزها الضرائب والجمارك.. تعرف على 5 قوانين تتصدر الأجندة التشريعية للبرلمان