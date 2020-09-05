"التموين": صرف 25% من مقررات شهر سبتمبر.. وطرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنها صرفت ما يقرب من 25% من مقررات شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.
وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، يفيد قيام شركتَي الجملة العامة والمصرية بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها للمواطنين.
يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباري بشكل شهري على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًّا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل.
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