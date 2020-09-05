لتأمين احتياجات المواطنين.. مدبولي يطمئن على توافر أدوية بروتوكولات علاج "كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تلقى تقريرًا من أمانة الشؤون الطبية لمجلس الوزراء، اليوم السبت، اطمأن من خلاله على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال شهر أغسطس الماضي.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أنه يتابع بشكل دوري الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا مع الجهات المختصة؛ لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشؤون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي؛ لتوفير كل المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والتي تمت إتاحتها عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وتضمن تقرير أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي قامت الهيئة بتدبيرها خلال شهر أغسطس الماضي؛ حيث تم توفير 1.757.938 عبوة من دواء "إزيثرومايسين" أقراص، و72.344 زجاجة شراب من نفس العقار، بينما تم تدبير 2.981.338 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و1.505.000 شريط "زنك" أقراص، فضلًا عن توفير 2.512.280 شريط "فيتامين سي" أقراص.

وأكد المصري أن الكميات سالفة الذكر تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلية لمرضى "كورونا"، لافتًا إلى أن هذه الأدوية كافية، وأنه لا حاجة إلى التهافت على تخزين وشراء الأدوية من قِبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولًا بأول لمَن يحتاج إليها.