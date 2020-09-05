"الطيران المدني" تكشف عن شروط قبول شهادة الـPCR من الركاب مختلفي الجنسيات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال سلطة الطيران المدني إنها حددت عدة شروط لقبول شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا للقادمين من الخارج؛ سواء للمصريين أو الأجانب، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، والتي تم بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري.

وأضافت مصادر بـ"الطيران المدني" أن الشروط التي حددتها سلطة الطيران المدني لقبول شهادة الكشف عن فيروس كورونا، تضمنت ضرورة أن يكون مسجلًا بها ساعة وتاريخ سحب العينة، وهو التاريخ الذي سيتم احتساب الـ72 ساعة حياله، وأن تكون صادرة من معمل رسمي معتمد من الدولة ومختومة بختم المعمل وليس بها كشط أو شطب أو إضافة.

ونوهت المصادر بأن سلطة الطيران المدني أكدت ضرورة أن تكون الشهادة مذكور بها نوع العينة المأخوذة للمسحة ونوع التحليل " RT-PCR"، وتقبل باللغتين العربية والإنجليزية، كما أوضحت السلطة أنه في حال مخالفة تلك الإجراءات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركات السياحة أو التوكيلات الملاحية، على أن تُطبَّق إجراءات الحجر الصحي بنقاط الدخول على المسافرين القادمين والمغادرين كاملة.

يُذكر أن وزارة الطيران المدني بدأت في الأول من سبتمبر الجاري تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت سلطة الطيران المدني المصري إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات؛ سواء المصريين أو الأجانب، معفيون من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية دون تحليل PCR بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارًا.