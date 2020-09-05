ضبط مصنع لتعبئة أعشاب التخسيس وشركة لتعبئة العطور المقلدة في القاهرة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية مكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن ( 250 كيلو جرام شاي تخسيس- و225 كيلو جرام دكستروز غذائي – 73,440 ألف عبوة أعشاب تخسيس – 16,000 ألف عبوة فارغة مدون عليها أسماء تجارية- 8 ماكينة تصنيع).

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وكشفت التحريات أنجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة (مسئول عن مخزن ومصنع لتعبئة أعشاب تخسيس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول)، لإدارته المخزن والمصنع بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح فضلاً عن حيازته كميات من الأعشاب الطبية المخصصة للتخسيس بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط (5 جركن ماء مقطر– عدد 15 عبوة كحل أبيض – عدد 53 برميل زيوت عطرية – عدد 200 عبوة زيوت عطرية بأحجام مختلفة وأوزان مختلفة – عدد 240 كرتونة تحتوى على زجاجات فارغة – عدد 9900 عبوة فارغة – عدد 4400 عبوة فارغة – عدد 10000 زجاجة أتومايز يتم تركيبها بالعبوات – عدد 22 كرتونة غطاء للزجاجات – عدد 6000 كرتونة للعبوة الحاوية للزجاجة) بحوزة (صاحب شركة لتعبئة العطور كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بتقليد مركبات عطور عالمية لعرضها بالمولات الكبرى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع.