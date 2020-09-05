بتهمة النصب على هيفاء وهبي.. تجديد حبس محمد وزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم السبت، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس وزيري على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضى المعارضات حبسه، في اتهام هيفاء وهبي لمحمد وزيري، بالاستيلاء على أملاكها وأموالها، وحذرت الجميع من التعامل معه.

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