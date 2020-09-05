بـ 2 طن حلوي منتهية الصلاحية.. ضبط المدير المسئول عن مصنع في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات والمياه الغازية بدون ترخيص مستلزمات إنتاج وعبوات مياه غازية جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين عن قيام المدير المسئول عن مصنع بدائرة قسم شرطة العامرية أول غرب الإسكندرية باستخدام مستلزمات انتاج منتهية الصلاحية في تصنيع حلوي فاسدة وطرحها للبيع، معرضا حياة المستهلكين للخطر ومحققا أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وضبط بطن و800 كجم شيكولاته خام، و400 كيلو كجم فول سوداني، و2880 قطعة حلوي، و2900 عبوة مياه غازية، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.