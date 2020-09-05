"أمن القاهرة": استخراج بيانات لسيدة "بلا مأوى" وإيداعها في إحدى المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

سارعت أجهزة مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، في استخراج البيانات الخاصة بإحدى السيدات "بلا مأموى"، وإيداعها بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، استمراراً للدور المجتمعي والإنساني التي تضطلع به كافة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان، تلقى بلاغا من الجهات المختصة بتواجد إحدى السيدات بلا مأوى وتحتاج لرعاية طبية وإيداعها بإحدى المستشفيات بدائرة القسم واحتياجها لاستخراج بطاقة رقم قومي حتى يمكن حجزها بالمستشفى.

على الفور تم التنسيق مع قطاع الأحوال المدنية باستخراج البيانات الخاصة بالمواطنة المذكورة، وانتقل أحد ضباط وحدة حقوق الإنسان لتسهيل إجراءات إيداعها بالمستشفى.